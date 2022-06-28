بخساره امام نظيره اللبناني.. منتخب ناشئة العراق لكرة القدم يودع بطولة غرب اسيا

2022/06/28 | 20:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع منتخب ناشئة العراق لكرة القدم

بطولة غرب آسيا تحت 17 عاماً، مساء اليوم

الثلاثاء، بعد خسارته امام نظيره

اللبناني بهدف دون رد، في نصف نهائي

البطولة.

وانطلقت المباراة في الساعة السادسة

مساءً بتوقيت ا

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