القبض على متهم بالمادة /4 إرهاب شرقي الأنبار

2022/06/28 | 20:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد المتهمين بالمادة 4/ إرهاب شرقي الأنبار.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته خبر برس (واخ)، أن “قوة من الفوج الأول وأمن واستخبارات اللواء الثاني في الحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة/4 إرهاب المدعو (أ خ ع) ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار”.

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