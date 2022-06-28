2022/06/28 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أنس_رحيمي يوم الجمعة 24 يونيو، سقط ما لا يقل عن 37 قتيل وأزيد من 70جريحا، حسب ما أكدته هيلينا مالينو غارزون، رئيسة منظمة “عبور الحدود” (Walking Borders)، والتي أشارت إلى أن الحصيلة مؤقتة ويمكن أن ترتفع.



وقد حدث ذلك عند محاولة 2000 مهاجر من بلدان جنوب الصحراء، اجتياز السياج الحدودي بين المغرب ومدينة مليلية التابعة لإسبانيا.أظهرت الصور وأشرطة الفيديو عشرات الجثث والجرحى مكدسين فوق بعضهم ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجزرة أخرى يرتكبها النظامان المغربي والاسباني ضد المهاجرين واللاجئين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء - أنس رحيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجزرة أخرى يرتكبها النظامان المغربي والاسباني ضد المهاجرين واللاجئين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء - أنس رحيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).