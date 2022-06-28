رأسمالية قوس قزح أم ثورة اشتراكية: أي طريق للمضي قدماً من أجل انتزاع حقوق مجتمع الميم؟ - كايلا روز كيندال

2022/06/28 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كايلا_روز_كيندال في يونيو/حزيران 2021، وجدت دراسة أن 25 شركة كبرى قد اشتركت في تحويل شعاراتها لألوان قوس قزح في شهر الفخر، وقد تبرعت أيضاً بأكثر من 10 ملايين دولار لسياسيين مناهضين لمجتمع الميم.



تبرعت شركة وول مارت، على سبيل المثال، بمبلغ 30 ألف دولار لمشرعي ولاية أركنساس الذين ساعدوا في تمرير قانون يحظر علاج تصحيح الجنس للشباب/ات المتحولين/ات جنسياً.



في ذات الوقت الذي كانت فيه الشركة تبيع سلع بألوان قوس قزح ف ......





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