مسرح الثقافة الجماهيرية - 2 - اشرف عتريس

2022/06/28 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس بداية حينما نطالب بمسرح مختلف عن المسرح الايطالى (العلبة) فى ظل ظروف عارضة وشبح الجائحة وأزمات اقتصادية وقلة موارد وانحسار أسواق انتاجية فى بلاد العالم كله وفى بلادنا العربية خاصة وفى مصرنا بالأخص ، لابد ان نعترف اننا قد حاولنا الخروج الى الساحات والأماكن المفتوحة والفضاءات البراح وكان مسرح الثقافة الجماهيرية له تلك الريادة ولا ننكرها لكنها مثل كل الظواهر ( تندثر) بفعل الكسل و ......





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