2022/06/28 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار دوغاريك إلى أن "الأشخاص الذين يهاجرون لديهم حقوق يجب احترامها، وكثيرا ما نراها تنتهك".

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