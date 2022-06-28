2022/06/28 | 21:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة محمد حنون، الثلاثاء، تجاوز الكميات المسوقة لمحصول الحنطة هذا العام عتبة المليوني طن خلال الموسم التسويقي الحالي.وجاء في بيان للوزارة، تلقته /المعلومة/، أن “مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون زار محافظة كركوك واطلع بشكل ميداني على اليات التسويق والتقى بعدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: تسويق مايزيد عن مليوني طن من الحنطة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: تسويق مايزيد عن مليوني طن من الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).