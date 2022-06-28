بدء وصول جرعات لقاح جدري القردة إلى دول الاتحاد الأوروبي

2022/06/28 | 21:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن المجموعة الأولى من جرعات لقاح مرض جدري القردة سيتم تسليمها إلى الدول الأعضاء، مع وصول 5 آلاف و300 جرعة من بين أكثر من 100 ألف جرعة تم شراؤها إلى إسبانيا، اليوم.

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