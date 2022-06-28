الكهرباء يبلغ نهائي كأس العراق

2022/06/28 | 21:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بلغ فريق الكهرباء نهائي كأس العراق بتغلبه على زاخو بهدفين دون رد.وتواجه الفريقان على ملعب النجف الدولي لحساب الدور نصف النهائي من البطولة.وسجل ثنائية الكهرباء كل من احمد محمود في الدقيقة 47 ومصطفى علي في الدقيقة 94.وينتظر الكهرباء الفائز من مباراة الزوراء والكرخ في نهائي البطولة.انتهى/ 25 ل

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