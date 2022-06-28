الصحة السعودية: البعثة الطبية العراقية هي الأولى على مستوى بعثات العالم الإسلامي

2022/06/28 | 21:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أشادت وزارة الصحة السعودية في مكة المكرمة بالجهود التي تبذلها البعثة الطبية العراقية بعد اطلاعها على عمل العيادات والإجراءات المتخذة فيما يخص الصحة العامة.

وأثنت على “التزامها بتنفيذ الحملات التوعوية والإرشادات الصحية بالتنسيق المتواصل مع الوزارة، التي تهدف الى توعية الحجاج بالأساليب الوقائية لاجتناب الإصابة بالأمراض خلال موسم الحج الحالي”.

وثمنت الصحة السعودية ” دور البعثة الطبية بطريقة استخراج الأدوية وفق التعليمات المعمول بها في الممكلة التي أدت الى سهولة نقلها جواً عبر مطار المدينة المنورة، وافتتاحها للعيادات في اماكن سكن الحجاج بمكة المكرمة”.

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