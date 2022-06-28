2022/06/28 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصحة السعودية: البعثة الطبية العراقية هي الأولى على مستوى بعثات العالم الاسلامي » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 21:31

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة السعودية: البعثة الطبية العراقية هي الأولى على مستوى بعثات العالم الاسلامي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة السعودية: البعثة الطبية العراقية هي الأولى على مستوى بعثات العالم الاسلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).