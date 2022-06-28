2022/06/28 | 21:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-ترجمة

قفزت عائدات أوبك النفطية بنسبة 77% في عام 2021 مع تعافي أسعار النفط من التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا على خلفية ارتفاع الطلب.

وقالت أوبك في أحدث نشرة إحصائية سنوية لها اليوم الثلاثاء إن القيمة الإجمالية للصادرات البترولية من الدول التي تشكل الكتلة المكونة من 13 دولة قفزت إلى 561 مليار دولار العام الماضي.

ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية من البترول بنحو 70 في المائة سنويًا إلى 202 مليار دولار بينما ارتفعت صادرات الإمارات بنسبة 75 في المائة لتصل إلى 54.5 مليار دولار.



نمت صادرات العراق بنسبة 80 في المائة لتصل إلى 79.7 مليار دولار.

وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي لثلثي نفط العالم ، بنحو 67 في المائة العام الماضي.



وفقا لموقع thenationalnews.

وقد ارتفع بنحو 48 في المائة حتى الآن هذا العام مع تعافي الاقتصادات المتقدمة من الوباء واستمرار الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا، حيث يخطط الاتحاد الأوروبي لحظر معظم واردات النفط من موسكو بحلول نهاية هذا العام.

وجرى تداول خام برنت مرتفعا 1.78 بالمئة إلى 117.14 دولار للبرميل عند 3.04 مساءا بتوقيت الإمارات يوم الثلاثاء.



وارتفع غرب تكساس الوسيط ، المقياس الذي يتتبع الخام الأمريكي ، 1.65 في المائة إلى 111.38 دولار للبرميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك: عائدات العراق النفطية نمت بنسبة 80% لتصل إلى 79.7 مليار دولار في 2021) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك: عائدات العراق النفطية نمت بنسبة 80% لتصل إلى 79.7 مليار دولار في 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).