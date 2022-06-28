مجلس الخدمة ينفي استحداث صفحة جديدة له على الفيسبوك

2022/06/28 | 21:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفي نفى الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي عن استحداث صفحة جديدة باسم المجلس وان ما يتم نشره في صفحات تحمل اسم مشابه لاسم المجلس هي اخبار ليس لها أي صلة بالمجلس.واكد اللهيبي ان الصفحة المعتمدة للمجلس هي صفحة رسمية وموثقة لدى هيئة الاتصالات والتي تحمل العلامة الزرقاء ، مشيرا الى […]

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