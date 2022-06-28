2022/06/28 | 21:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AACXb87PBfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعض العشائر تمتلك أسلحة أكثر مما تملكه القوات الأمنية في بعض مدن الجنوب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعض العشائر تمتلك أسلحة أكثر مما تملكه القوات الأمنية في بعض مدن الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).