روسيا تتعهد بالرد على بلغاريا بعد طرد 70 دبلوماسيا تابعا لموسكو

2022/06/28 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكدت وزارة الخارجية الروسية إن الجانب الروسي سيرد على تصرفات بلغاريا التي أعلنت طرد 70 دبلوماسيا روسيا بزعم أنهم متورطون في أنشطة “تجسس”.ونقلت وكالة “نوفوستي” عن الوزارة قولها: “روسيا ستقدم ردا مناسبا”.وأعلن رئيس الوزراء البلغارى كيريل بيتكوف فى وقت سابق اليوم، عن طرد 70 دبلوماسيا روسيا قيل إنهم متورطين في أنشطة […]

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