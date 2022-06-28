الأسرع جنائياً في تاريخ مصر.. الإعدام لقاتل طالبة المنصورة

2022/06/28 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

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قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام الطالب محمد عادل، المتهم بذبح زميلته الطالبة في جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك في أسرع حكم يخص القضايا الجنائية في تاريخ مصر.

وأمرت المحكمة في جلستها اليوم (الثلاثاء) بإحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية بمصر لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.

وكان النائب العام، المستشار حماده الصاوي، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة بعد 48 ساعة من ارتكاب الواقعة.

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