وزير النقل لـ( بغداد اليوم) : حظر الطيران إلى أوروبا سينتهي قريبا

2022/06/28 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير النقل ناصر حسين بندر، اليوم الاثنين، ان شهر تشرين الثاني من العام الحالي سيكون الموعد النهائي لرفع الحظر عن الطيران المدني العراقي المتجه إلى أوروبا.

وقال بندر في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "العراق اوشك على اكمال متطلبات رفع الحظر عن الطيران العراقي المتجه إلى ألاتحاد الأوروبي حيث يقوم العراق حاليا بتوفير ماطلب منه من المعايير الدولية للطيران"

وأكد: "نحن جادون بأكمالها في غضون الاشهر المقبلة".

وبين أن "الطيران المدني العراقي يصل حاليا إلى كل دول الجوار واغلب الدول الاسيوية وبتالي مشكلتنا متعلقة بالاتحاد الأوروبي فقط".

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