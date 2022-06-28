انتحار سائق أجرة في فاس المغربية.. الخبر صحيح والفيديو

2022/06/28 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يدّعي ناشروه أنّه يظهر انتحار سائق أجرة في مدينة فاس المغربيّة قبل أيام.

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