تاريخ روسيا – 11 نوفجورود (المدينة الجديدة) - محمد زكريا توفيق

2022/06/28 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق الفصل الثالث عشر نوفجورود، المدينة التجارية العظيمة منذ أقدم العصور، كانت نوفجورود، أو المدينة الجديدة، هي أهم مدينة في شمال غرب روسيا.



ممتلكاتها تشمل المناطق المحيطة بالبحيرات الكبرى، وتمتد حتى المحيط المتجمد شمالا، وإلى براري سيبيريا شرقا.



مدن لا تعد ولا تحصى، تشيد ب "لورد المدائن، نوفجورود العظيمة".



مسافر فرنسي، زار روسيا في وقت مبكر من القرن الخامس عشر، وترك لنا هذا الو ......





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