تكريم نجم كرة اليد المصري علي زين بعد الفوز بلقب أبطال أوروبا مع برشلونة

2022/06/28 | 22:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، نجم منتخب مصر لكرة اليد علي زين، يوم الثلاثاء، بعد إنجازه التاريخي مع نادي برشلونة الإسباني، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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