أمطار موسمية تودي بحياة 19 شخصاً بانهيار مبنى في بومباي

2022/06/28 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث، اليوم الثلاثاء، مقتل 19 شخصاً في انهيار مبنى من جراء أمطار موسمية في بومباي.وقالت الهيئة، إن "19 شخصا على الأقل قضوا في انهيار مبنى من جراء هطول أمطار موسمية غزيرة في بومباي".وانهار المبنى الواقع على مقربة من حي فقير في وسط المدينة، قبيل منتصف ليل الإثنين، وفق مسؤولين محليين.وأنقذ 14 شخصا بحلول مساء الثلاثاء، لكن فرق الطوارئ انتشلت 19 جثة من بين الأنقاض.وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث، إن “عمليات البحث والإنقاذ مستمرة”.وعقّد هطول الأمطار الغزيرة عمليات البحث والإنقاذ وقد عملت طواقم الإغاثة على رفع الأنقاض والبحث عن ناجين وسط الوحول والركام.ويمتد موسم الأمطار الموسمية من حزيران/يونيو وحتى أيلول/سبتمبر، وهو يعد ذا أهمية حيوية لتجديد الأنهار والمياه الجوفية في الهند، لكنه يؤدي في المقابل إلى فيضانات تتسبب بدمار واسع النطاق.

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