التجارة تعلن تسويق أكثر من مليوني طن حنطة هذا العام وتطلق تعهداً لصالح الفلاحين

2022/06/28 | 22:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة محمد حنون، اليوم الثلاثاء، تجاوز الكميات المسوقة لمحصول الحنطة هذا العام عتبة المليوني طن خلال الموسم التسويقي الحالي بمشاركة محافظات كردستان، فيما تعهد بمواصلة العمل على تذليل المشاكل التي تواجه الفلاحين.وقالت وزارة التجارة في بيان، تلقته ايرث نيوز إن “مدير عام الشركة […]

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