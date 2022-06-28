دراسة تحذر من التعرض للضوء أثناء النوم لهذا السبب

2022/06/28 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

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حذرت دراسة جديدة من التعرض للضوء الخافت أثناء النوم، والذي قد يؤدي إلى مخاطر حدوث مشكلات صحية خطيرة لدى فئة كبار السن.

وأوضحت الدراسة التي حللت دور الضوء في النوم لدى البالغين الأصحاء في العشرينيات من العمر، أن التعرّض لأي كمية من الضوء أثناء فترة النوم، يرتبط بارتفاع معدل انتشار مرض السكري والسمنة، وارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن من الرجال والنساء.

ووجدت الدراسة أن النوم لليلة واحدة فقط مع وجود ضوء خافت صادر عن جهاز التلفاز، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومعدل ضربات القلب لدى الشباب أثناء تجربة النوم.

وأكدت كبيرة مؤلفي الدراسة ورئيسة طب النوم في كلية طب فاينبيرغ بجامعة نورث وسترن في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، فيليس زي، أنه يجب على الناس بذل قصارى جهدهم لتجنب أو تقليل كمية الضوء التي يتعرضون لها أثناء النوم.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن معدل ضربات القلب المرتفع ليلاً يُعد عامل خطر للإصابة بأمراض القلب في المستقبل والوفاة المبكرة، بينما تُعتبر مستويات السكر المرتفعة في الدم علامة على مقاومة الإنسولين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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