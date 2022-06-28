حزب بارزاني يبرئ ساحة تركيا ويتهم جهة مسلحة بالهجمات الصاروخية ضد حقول الغاز

2022/06/28 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_ أربيل

استبعد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الثلاثاء، تورط تركيا بقصف محطات الغاز في السليمانية.

وقال سلام لـ (بغداد اليوم) إن "هذا الاتهام مثير للسخرية، كون تركيا لديها مصلحة باستمرار استثمار الغاز في كردستان".

وأضاف أن "الجميع يعلم بأن الفصائل المسلحة التي كانت تستهدف أربيل هي ذاتها المسؤولة عن استهداف حقل كورمور وشركة دانا غاز لأنها تريد استهداف كل ما يتعارض مع مصالحها".

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