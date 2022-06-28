ئيس لجنة الأخوة الأردنيَّة – العراقيَّة تدعو الى تعزيز الشراكة الاقتصاديَّة بين البلدين

2022/06/28 | 22:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى سفير جُمهوريَّة العراق في عمان حيدر العذاري، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء لجنة الأخوة الأردنيَّة – العراقيَّة في مجلس الأعيان الأردنيّ، لبحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين.وأشاد العذاري خلال اللقاء الذي عُقد في مقر مجلس الأعيان، بحسب بيان وزارة الخارجية وتلقته ايرث نيوز “بمُستوى العلاقات بين البلدين”، مُشيراً إلى أنَّ “التنسيق والشراكة السياسيَّة […]

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