مدرب الأسود الموعود

2022/06/28 | 22:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

من المؤسف أن نقول بثقة، أنّ الكرة

العراقية سقطتْ في غياهب اللامبالاة!

ولا يبدو أنها ستخرج بعد أن تلاعب بها

البعض طوال سنوات مضت أرادوا منها أن

تكون شعاراً تسويقياً مزيفاً للوصول

إلى

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