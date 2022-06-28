تنظيف البرلمان

2022/06/28 | 22:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

كان مدهشاً حقاً أن تفوز عاملة النظافة "

راشيل كيك " بمقعد في الانتخابات

التشريعية الفرنسية ، والمدهش أكثر أن

هذه السيدة التي ولدت في ساحل العاج

وعاشت شبابها في هذا البلد الفقير قبل

أن

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