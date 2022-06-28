2022/06/28 | 22:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة،

الثلاثاء، عن وفاة الحاج محمد عبيد

عبوسي والبالغ من العمر 60 سنة من اهالي

محافظة واسط.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "سبب الوفاة نتيجة لتعرضه

الى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة حاج عراقي في المدينة المنورة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة حاج عراقي في المدينة المنورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).