تحقيقات الكونغرس.. ترامب حاول السيطرة على سيارة البيت الأبيض للتوجه نحو الكابيتول

2022/06/28 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، غاضبا، وحاول الاستيلاء على عجلة القيادة في سيارة ليموزين البيت الأبيض عندما قيل له إنه لن يتم نقله إلى مبنى الكابيتول، في السادس من يناير 2021، حيث كان أنصاره يحتشدون هناك، بحسب شهادة أدلت بها مسؤولة سابقة في البيت الأبيض، الثلاثاء.

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