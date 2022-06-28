2022/06/28 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، مساء الثلاثاء، أنها تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد مفاوضات مع الدولتين، حصلت فيها على ما أرادته، بحسب بيان رسمي.

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