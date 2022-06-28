2022/06/28 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص على يد زوجته وابنه قبل إلقاء القبض عليهما، بسبب خلافات عائلية.

ظهرت المقالة مقتل شخص على يد زوجته وابنه في كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص على يد زوجته وابنه في كربلاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص على يد زوجته وابنه في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).