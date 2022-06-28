2022/06/28 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه بإنهاء السلاح غير المرخّص بعد مقتل أستاذين جامعيين في أربيل اربيل – فريد حسن وجه رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ،بانهاء الاسلحة غير المرخصة عقب فجيعة مقتل استاذين جامعيين في هجومين منفصلين في اربيل ،فيما القت قوات الاسايش القبض على المتهم بالحادثة.وقال البارزاني في بيان تلقته (الزمان) امس (أحزننا استشهاد كل الاستاذين كاوان […]

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