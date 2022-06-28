‏حتى يطمئن قلبك-رباح آل جعفر

2022/06/28 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قل‭ ‬ما‭ ‬شئت‭ ‬فأنت‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬جواباً‭ ‬في‭ ‬الفلسفة‭: ‬لا‭ ‬سقراطية،‭ ‬ولا‭ ‬أفلاطونية،‭ ‬ولا‭ ‬أرسطية،‭ ‬ولا‭ ‬فيثاغورية،‭ ‬ولا‭ ‬هيجلية‭..‬ولا‭ ‬تملك‭ ‬جواباً‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الطبيعية‭ ‬كلها‭ ‬نظريات‭ ‬وقواعد‭ ‬وقوانين‭.‬فالجواب‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬الدين‭.‬ ‏ونحن‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬لهذا‭ ‬الكون‭ ‬بداية‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬له‭ ‬نهاية‭.‬منذ‭ ‬أزل‭ ‬الآزال‭ ‬وإلى‭ ‬أبد‭ ‬الآباد‭.‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬كيف‭ ‬بدأ؟‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ […]

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