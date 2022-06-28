2022/06/28 | 23:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قل ما شئت فأنت لا تملك جواباً في الفلسفة: لا سقراطية، ولا أفلاطونية، ولا أرسطية، ولا فيثاغورية، ولا هيجلية..
ولا تملك جواباً في العلوم الطبيعية كلها نظريات وقواعد وقوانين.
فالجواب كله في الدين. ونحن لا نعرف لهذا الكون بداية ولا نعرف له نهاية.
منذ أزل الآزال وإلى أبد الآباد.
لا نعرف كيف بدأ؟ ولا نعرف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتى يطمئن قلبك-رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولا تملك جواباً في العلوم الطبيعية كلها نظريات وقواعد وقوانين.
فالجواب كله في الدين. ونحن لا نعرف لهذا الكون بداية ولا نعرف له نهاية.
منذ أزل الآزال وإلى أبد الآباد.
لا نعرف كيف بدأ؟ ولا نعرف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتى يطمئن قلبك-رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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