2022/06/28 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي يواصل مباحثاته والإتحاد الوطني يجري حراكاً بشأن الإستحقاقات الصدر يصف عدم توقيع صالح على تجريم التطبيع بالمخجل والرئاسة ترد بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري وصف رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،رفض رئيس الجمهورية برهم صالح، التوقيع على قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل بالمخجل.وقال في تغريدة على توتير انه (من المخجل جداً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يصف عدم توقيع صالح على تجريم التطبيع بالمخجل والرئاسة ترد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يصف عدم توقيع صالح على تجريم التطبيع بالمخجل والرئاسة ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).