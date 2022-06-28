الديمقراطية الرقمية والديمقراطية التشاركية الرقمية. - محمد أوبالاك

2022/06/28 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_أوبالاك الديمقراطية الرقميةوالديمقراطية التشاركية الرقمية.ترجمة وتحيين، محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الرقمي. منذ التسعينيات، كان استخدام الإنترنت في ازدياد، هل عززت هذه الأداة الجديدة، النقاش الديمقراطي؟ "هل معادلة الديمقراطية بالإضافة إلى الإنترنت تساوي الديمقراطية التشاركية"؟ في أكتوبر 2009، تم تبني توصية من لجنة وزراء المجلس الأوروبي بشأن الديمقراطية الإلكترونية، وأطلق عليها اسم الد ......





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