نيّرة تتمرد على امبراطورية الخيام - عادل صوما

2022/06/28 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما ورد في الأنباء منذ اسبوع خبر نحر نيّرة أشرف فتاة المنصورة على يد شاب رفضت الزواج به، وكان رفضها لرجل قوّام على النساء سببا وجيها لتنفيذ ما يراه صواباً بيده وليس بقلبه.الصورة العامةكل الوقائع تقول أن القاتل مشروع "خلية نائمة" تنتظر كلمة هداية ليصبح "انتحاري"، فعقلية مقوّم سلوك اسرته والمجتمع واضحة فيه.



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