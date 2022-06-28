مانشستر يونايتد يقترب من ضم فرينكي دي يونغ.. ما تفاصيل الصفقة؟

2022/06/28 | 23:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من ضمّ اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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