2022/06/28 | 23:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد 77 عامًا من الحرب العالمية الثانية، كانت ألمانيا على موعد مع محاكمة فريدة من نوعها؛ أدين خلالها جندي سابق بتهمة القتل الجماعي.فالمسن الذي يبلغ من العمر 101 عام والذي لا يذكر أيًا من جرائمه، أدين بالسجن خمس سنوات؛ لاتهامه بالمساعدة على قتل أكثر من 3500 شخص خلال عمله، بأحد معسكرات الاعتقال […]

ظهرت المقالة بعد 77 عامًا من الحرب العالمية..



إدانة مسن ألماني في 3 آلاف قضية أولاً على ايرث نيوز.

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