الفتح: الكاظمي مستبعد من سباق رئاسة الحكومة وسيتم طرح البديل قريبا

2022/06/28 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، استبعاد تحالفه طرح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لتكليفه بالولاية الثانية، مبينا ان الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة ستعلن قريبا وهي اكثر مقبولية

وقال في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة ستعلن قريبا وهي اكثر مقبولية، من الكاظمي".

واضاف، ان "رئيس الجمهورية لم يكن موفقا بعدم التوقيع على قانون تجريم التطبيع، داعيا "الكرد الى الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية".ورأى، انه "لا خيار امام الجميع سوى تشكيل حكومة تخدم المواطن، اذ ان رئيس الوزراء القادم سيكون ذو مقبولية وشجاع في قراراته".وأشار الى ان " التنافس على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان لم يصل مرحلة الخلاف او الى حد انهاء الشراكة بين مكونات القوى الشيعية".-

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