الشبك يصفون تواجد الجيش التركي في قاعدة

2022/06/28 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىوصف عضو التجمع الشبكي سامي فاضل، اليوم الثلاثاء، بقاء القوات التركية في قاعدة زليكان بناحية بعشيقة شرقي نينوى بانه تحدي للسلطة العراقية.

وقال فاضل في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بقاء القوات التركية في قاعدة زليكان هو تحدي للسلطة العراقية، لعدم وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق سهل نينوى".

وأضاف أن "وجود القوات التركية في هذه المنطقة منذ عام 2017، هو تحدي صريح للدولة، ويجب العمل على إخراجهم، كون وجودهم يهدف لتنفيذ الأطماع التركية في الموصل".

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