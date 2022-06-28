الجيش الإسرائيلي يعلن

2022/06/28 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى إسرائيل من الأردن بالقرب من البحر الميت، الشهر الماضي، يشتبه في أنها كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال "إرهابية"

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