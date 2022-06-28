مقتل طفل نازح بانفجار لغم على الحدود بين ديالى وكردستان

2022/06/28 | 23:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر مقتل طفل نازح بانفجار لغم في محيط قرية صالح اغا على الحدود بين ديالى وكردستان والاجهزة الامنية تفتح تحقيق عاجل

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