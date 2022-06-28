2022/06/28 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض رسوم كمركية على المستورد وتخصيص مبالغ للعناية بحديثي الولادة الحكومة تقرّر تعيين حملة الشهادات وخريجي المهن الصحية والأوائل بغداد – قصي منذر وافق مجلس الوزراء امس ،على تخصص مبالغ لتعيين حملة الشهادات العليا وخريجي المهن الصحية والاوائل.وقال المتحدث بأسم الحكومة ،وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم خلال مؤتمره الاسبوعي ان (المجلس وافق على […]

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