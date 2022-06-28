2022/06/28 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يشاطر الأردن الأحزان بضحايا ميناء العقبة بغداد – ابتهال العربي عزى العراق امس، الاردن بسقوط ضحايا في تسرب غاز الكلور بميناء العقبة،فيما جدد وقوفه الى جانب اشقائه في محنتهم.وقال ئريس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان تلقته (الزمان) امس (نتقدم بالتعازي الحارّة وصميم المواساة إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشاطر الأردن الأحزان بضحايا ميناء العقبة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشاطر الأردن الأحزان بضحايا ميناء العقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).