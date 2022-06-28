يجب أن تكون أحلامنا كبيرة - شريف حتاتة

2022/06/28 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة --------------------------------------------أمشي في شـوارع " بورتو اليجـرى" مدينة الجنوب فى البرازيل ، أختـرق المساحات الخضراء تتخلل المدينة في كل مكان.



تمتـد عشرات الكيلومترات إلى جوار نهر " جاكوى" تنـدفع مياهه قوية حمراء في الدلتا العريضة.



تذكرني بميـاه النيل في سنين الشباب.



كنـت أراهـا مـن شـرفات مستشفى "فؤاد الأول" (قصر العيني).



عينت نائبا مقيماً فيها بعد التخرج من كلية الطب.



أستعيد أجسـا ......





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