تركيا تكشف تفاصيل الاتفاق حول عضوية السويد وفنلندا في الناتو

2022/06/28 | 23:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الرئاسة التركية أنها حصلت على "تعاون كامل" من فنلندا والسويد في ختام محادثات أفضت إلى موافقة تركيا على قبول عضوية الدولتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن "أنقرة حصلت على ما تريده"، بعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث ساعات في اجتماع رباعي في مدريد، على هامش قمة الحلف.وأضافت أن حصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حصل على "تعاون كامل" من فنلندا والسويد ضد مقاتلي "حزب العمال الكردستاني".وأوضح البيان أن البلدين المرشحين تعهدا التزام "التعاون التام مع تركيا في مكافحة" حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وكذلك ضد الحركات التابعة له.وتابع البيان أن البلدين سيحظران أيضا "نشاطات جمع الأموال والتجنيد" للمسلحين الأكراد و"سيحظران الدعاية الإرهابية ضد تركيا".كذلك، تعهدت هلسنكي وستوكهولم "إظهار التضامن مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله".حسب البيان.وقبلت العاصمتان بعدم "فرض قيود أو حظر على الصناعات الدفاعية"، وفق بيان الرئاسة التركية، في إشارة إلى الحظر المفروض على تسليم الأسلحة إلى تركيا ردا على التدخل العسكري لأنقرة في سوريا عام 2019.

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