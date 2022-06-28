مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار بمجمع صناعي إيراني



مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار بمجمع صناعي إيراني
2022/06/28 | 23:52 - المصدر: ايرث نيوز
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