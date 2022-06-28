ديالى تطرق ابواب بغداد لايقاف قرار وزاري تسبب في انهاك ثروتها الحيوانية

2022/06/28 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

دعا الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء لايقاف قرار تسبب في زيادة وتيرة بيع الثروة الحيوانية داخل المحافظة.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي لـ (بغداد اليوم)، ان "وضع الثروة الحيوانية في ديالى دخل مرحلة حرجة للغاية من خلال تقييمنا الميداني بعد ارتفاع غير مسبوق في وتيرة بيع الماشية والاغنام بسبب الجفاف من جهة ونقص كبير في مادة الاعلاف وارتفاع اسعارها بنسبة تصل الى 70% قياسا بالفترة ذاتها قبل عام من الان".

واضاف التميمي، انه "تم مخاطبة مجلس الوزراء لتجميد قرار وزارة الزراعة بالغاء استيراد الاعلاف والذي تسبب في ارتفاع كبير للاسعار بسبب عدم القدرة على تامين احتياجات الثروة الحيوانية التي ارتفعت وتيرة بيعها بنسبة 40% خلال الاشهر الاخيرة في محاولة من قبل الاهالي لتفادي هلاكها او ضمان عدم الخسارة المضاعفة خاصة مع ازمة الجفاف الحادة".

واشار الى ان "اعادة استيراد الاعلاف وضمان طرحا باسعار مدعومة للمربيين خطوة في الاتجاه الصحيح لانقاذ مصادر رزق عشرات الالاف من الاسر التي تعتمد بشكل مباشر على تربية الماشية والاغنام وتسويق منتوجاتها للأسواق سواء في ديالى وغيرها من المحافظات".

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