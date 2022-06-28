الاتحاد: صالح مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية ومازال يتمتع بدعم الاطار

2022/06/28 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، اليوم الثلاثاء، أن مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية برهم صالح يحظى بمقبولية وطنية.

وقال فقي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "صالح يتمتع بمقبولية من أغلب المكونات، والكتل السياسية داخل البرلمان وتحديدا من الإطار التنسيقي".

وأكد أن "طرح برهم صالح مرشحنا في البرلمان سيمكنه من الظفر بأغلبية الأصوات".

وتابع: "نحن نريد الاتفاق مع الحزب الديمقراطي قبل الذهاب إلى العاصمة بغداد".

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