بمعدل مليون و500 الف لتر.. النفط تعلن انخفاض الطلب على البنزين في بغداد

2022/06/28 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت شركة المنتوجات النفطية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض كبير في طلب تجهيز البنزين في العاصمة بغداد في مؤشر على استقرار وضع التجهيز بعد عمليات مطاردة مافيات التهريب من قبل الاجهزة الأمنية.

وقال معاون مدير عام الشركة احسان موسى في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك عشرة مليون لتر او اقل بقليل كان يتم تجهيزها لمحطات الوقود في بغداد لكن نلاحظ اليوم قلة في طلب التجهيز من اصحاب المحطات بحوالي مليون وخمسمائة لتر في بغداد مما يؤشر استقرار كبير في التجهيز".

وأضاف ان "وزارة النفط متمثلة بشركة المتوجات النفطية داعمة بشكل كبير لأصحاب المحطات كونهم شركاء في عملية تقديم الخدمة للمواطنين"

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